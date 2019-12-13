Gündem HDP yine şaşırtmadı Skandal soykırım kararını destekledi
POLİTİKA

HDP yine şaşırtmadı: Skandal 'soykırım' kararını destekledi

Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ABD Senatosunun skandal 'Ermeni Kararı'nı kınamasının hemen ardından HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Grup Toplantısı
HDP Grup Toplantısı

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

Dört partinin skandal kararın karşısında durmasının ardından HDP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınama kararını kabul etmediklerini ve hayır oyu verdiklerini duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.
  • TBMM'de dört partinin desteklediğini duyurup HDP'nin karşısında durduğu bildiri:
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-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı
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