HDP yine şaşırtmadı: Skandal 'soykırım' kararını destekledi Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ABD Senatosunun skandal 'Ermeni Kararı'nı kınamasının hemen ardından HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Haber Merkezi 13 Aralık 2019, 20:35 Son Güncelleme: 13 Aralık 2019, 21:10 Yeni Şafak