HDP yine şaşırtmadı: Skandal 'soykırım' kararını destekledi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
Dört partinin skandal kararın karşısında durmasının ardından HDP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınama kararını kabul etmediklerini ve hayır oyu verdiklerini duyurdu.
AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v
AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v— HDP (@HDPgenelmerkezi) 13 Aralık 2019
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.
- TBMM'de dört partinin desteklediğini duyurup HDP'nin karşısında durduğu bildiri:
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