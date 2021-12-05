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İSTANBUL

İstanbul’da tedirgin eden koku: Nedeni araştırılıyor

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında etkili plan koku vatandaşları tedirgin etti. İGDAŞ ekipleri kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını belirtirken, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da tedirgin eden koku: Nedeni araştırılıyor
İstanbul’da tedirgin eden koku

İstanbul’un Maltepe ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.

Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

  • Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.

KOKUNUN KAYNAĞINI TESPİT İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğal gaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

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