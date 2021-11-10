Gündem İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldana özendi Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi
POLİTİKA

İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldan'a özendi: Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümetin üzerinde çalıştığı 3600 ek gösterge konusunda önerge sundu. Usta, tıpkı Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" çağrısı yapıp "evet" oyu veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gibi kendi sunduğu önergeye ret oyu verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldana özendi: Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi
Erhan Usta

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden şehit yakınına küfrettiği için istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine gelen Erhan Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda 3600 ek gösterge konusunda önerge sundu.

KENDİ ÖNERGESİNİ REDDETTİ

6 Kasım'daki komisyon toplantısında "Cumhur İttifakı üyeleri tarafından önergemize destek verilmesini talep ediyorum" diyen Usta, oylamada önergeye ret oyu verdi.

tıpkı Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" çağrısı yapıp "evet" oyu veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gibi kendi sunduğu önergeye ret oyu veren Usta, daha sonra "Önerge Cumhur ittifakı oyları ile reddedildi" dedi.

Usta, o ana ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

​​İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldan'a özendi: Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi
OYNAT 00:18
​​İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldan'a özendi: Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümetin üzerinde çalıştığı 3600 ek gösterge konusunda önerge sundu. Usta, tıpkı Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' çağrısı yapıp 'evet' oyu veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gibi kendi sunduğu önergeye ret oyu verdi.

HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi
GÜNDEM
HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi: 'Millet İttifakı FETÖ destekli' demişti
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi: 'Millet İttifakı FETÖ destekli' demişti

Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Suriyeli muz provokatörlerinin sınır dışı edilmesine CHP karşı çıktı: Kardeşçe göndereceğiz

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.