İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden şehit yakınına küfrettiği için istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine gelen Erhan Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda 3600 ek gösterge konusunda önerge sundu.

KENDİ ÖNERGESİNİ REDDETTİ

6 Kasım'daki komisyon toplantısında "Cumhur İttifakı üyeleri tarafından önergemize destek verilmesini talep ediyorum" diyen Usta, oylamada önergeye ret oyu verdi.

tıpkı Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" çağrısı yapıp "evet" oyu veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gibi kendi sunduğu önergeye ret oyu veren Usta, daha sonra "Önerge Cumhur ittifakı oyları ile reddedildi" dedi.

Usta, o ana ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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OYNAT 00:18 ​​İYİ Partili Erhan Usta Pervin Buldan'a özendi: Kendisinin sunduğu önergeye ret oyu verdi İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümetin üzerinde çalıştığı 3600 ek gösterge konusunda önerge sundu. Usta, tıpkı Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' çağrısı yapıp 'evet' oyu veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan gibi kendi sunduğu önergeye ret oyu verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi