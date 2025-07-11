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Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

10:0611/07/2025, Cuma
DHA
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Sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpan otomobil baba ve oğlu hayattan kopardı.
Sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpan otomobil baba ve oğlu hayattan kopardı.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarptı. Kazada Tekerci ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S. idaresindeki 34 GU 5081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptı.


OĞUL KAZA YERİNDE, BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Yanındaki Şenay A. ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Caner S., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



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