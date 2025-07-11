Silivri'de alev alan 2 minibüs itfaiye tarafından söndürüldü

Silivri, TEM Otoyolu'ndaki ilk yangın akşam saatlerinde Tekirdağ sapağında seyir halindeki minibüste çıktı. Seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yoldan geçenler yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diğer yangın ise TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde saat 23.00 sıralarında yine seyir halindeki bir minibüste çıktı. Servis minibüsünü saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında yoldaki trafik bir süre durdu. Yangınların ardından minibüsler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.