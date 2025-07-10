Seyir halindeki araca arkadan çarptı: İki otomobil de savruldu 5 kişi yaralandı

Sivas-Malatya karayolu Sivas Merkez ilçe sınırları içerisindeki Taşlıdere mevkiinde yaşanan kazada,M.Ö., sevk ve idaresindeki araç, Malatya istikametine seyir halindeyken kavşağa girmek istedi. Önünde seyretmekte olan E.K., sevk ve idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da savruldu. Araçlarda bulunan sürücüler ve Y.C., K.Y.Ö., ile A.Ö. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı.