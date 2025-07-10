Polisin yakaladığı şüpheliyi korumak için polisleri böyle ezdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan firarinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Firari şahıs yakalanırken, olaya müdahale eden iki kişi gözaltına alındı. Bir başka şüpheli ise olay yerinden kaçarken polis memurlarına ve resmi araca çarptıktan sonra hızla kaçtı. Bir polis memuru ve bekçinin yaralandığı o anlar kameraya anbean yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevketti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.