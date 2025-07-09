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Bursa'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çocuklar ölümden döndü

Bursa'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: Çocuklar ölümden döndü

09:039/07/2025, Çarşamba
IHA
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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilde 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yasin G.(24) yönetimindeki 16 KRC 06 plakalı kamyonet ile yan yoldan seyir halinde olan Sümeyye Ö.(33) idaresindeki 16 BIA 212 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Şeyma Ö.(7) ile Ayşe Ö.(9) hafif şekilde yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.





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