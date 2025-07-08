Siverek'te yaşanan feci kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan 9 yaşındaki İsa Salğut ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan küçük İsa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.