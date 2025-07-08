Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Siverek'te yaşanan feci kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siverek'te yaşanan feci kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:228/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan 9 yaşındaki İsa Salğut ağır yaralandı.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan küçük İsa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.





#siverek
#urfa
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri