Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 otomobil yol ayrımındaki boşluğa düştü

Plakası kaza sonrası sökülen bir otomobil, yol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp 34 DLK 261 plakalı bir başka araca çarptı. Çarpışma sonrası iki otomobil de bariyerlere çarparak yol ayrımındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.