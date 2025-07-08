Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 otomobil yol ayrımındaki boşluğa düştü

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 otomobil yol ayrımındaki boşluğa düştü

09:058/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü'nde makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol ayrımı arasındaki boşluğa düşerken kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Plakası kaza sonrası sökülen bir otomobil, yol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerlerken kontrolden çıkıp 34 DLK 261 plakalı bir başka araca çarptı. Çarpışma sonrası iki otomobil de bariyerlere çarparak yol ayrımındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Bölgede kaza sebepli kısa süreli trafik oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.



#istanbul
#beylikdüzü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri