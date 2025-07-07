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Lastiği patlayan otomobil takla attı: Sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Lastiği patlayan otomobil takla attı: Sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

11:057/07/2025, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayıp takla atan otomobilin sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı'ndan Titreyengöl yönüne seyreden Azad Ö. idaresindeki 47 ABA 460 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini belirten Öztürk, "Takla atarak ters dönen aracımı yoldan geçen hayırsever vatandaşlar tekerleklerinin üzerine geri çevirdi" dedi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerine kendisini iyi hissettiğini söyleyen Azad Ö. hastaneye gitmek istemedi. Ancak kazayı duyarak olay yerine gelen ablasının ısrarı üzerine, kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.




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