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Uşak'ta otomobil takla attı: Yaralılar var

Uşak'ta otomobil takla attı: Yaralılar var

23:573/06/2025, Tuesday
AA
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Kazada yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen M.T. (78) yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.K. (51) ve S.K. (12) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




#Uşak
#Trafik Kazası
#Otomobil
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