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Uşak'ta park halindeki tırda yangın çıktı

Uşak'ta park halindeki tırda yangın çıktı

23:3218/05/2025, Pazar
AA
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Yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta iş yerinin önünde park halinde bulunan tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halindeki 64 FM 242 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.



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