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Çapanın bıçaklarına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Çapanın bıçaklarına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

23:3018/05/2025, Pazar
DHA
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Kerim Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kerim Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarlada çapa yaparken tarım aracı olarak bilinen patpatın ağzında bulunan çapanın bıçaklarına kapılan Kerim Öztürk (32) hayatını kaybetti.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde tarım aracı olarak bilinen patpat ile tarlada çapa yapan
Kerim Öztürk, bir anlık dalgınlık sonucu kolunu patpata takılı çapanın bıçaklarına kaptırdı. Öztürk kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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