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Sakarya Valiliği'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Sakarya Valiliği'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

17:5214/05/2025, Çarşamba
IHA
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Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği

Sakarya Valiliği, son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini vali ya da vali yardımcısı olarak tanıtan kişilerin yardım bahanesiyle para talep ettiğine dikkat çeken Valilik, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya Valiliği, kendilerini vali ve vali yardımcıları olarak tanıtarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,
"Son günlerde, Valiliğimiz, Valimiz ve Vali Yardımcılarımız adına arayarak yardım talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde şikayetler alınmaktadır. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, Valiliğimizin, Valimizin veya Vali Yardımcılarımızın bu şekilde bir talepte bulunması söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur"
ifadeleri kullanıldı.



#Sakarya valiliği
#dolandırıcılık
#sosyal medya
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