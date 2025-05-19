Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangın hayattan kopardı

Uşak'ta tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın nedeniyle 92 yaşındaki ev sahibi hayatını kaybetti.
Uşak'ta, yalnız yaşayan Mehmet Ali Özçakır (92) oturduğu tek katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a ait tek katlı evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek katlı müstakil evi tamamen sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Özçakır'ın cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.