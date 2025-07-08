Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı

Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı

00:458/07/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı
Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı

Rize'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Portakallık Mahallesi'nden geçen Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Furkan B. idaresindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bulvardan sola dönerken karşı yönden gelen Mehmet Bahri İ.' yönetimindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası Menderes Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.


Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Rize
#Minibüs
#Ticari araç
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri