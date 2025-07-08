Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası Menderes Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.