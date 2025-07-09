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Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsünün kafası tekerin altına girdi: Kask hayatını kurtardı

Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsünün kafası tekerin altına girdi: Kask hayatını kurtardı

10:039/07/2025, Çarşamba
IHA
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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet yol kenarında park halindeki bir tıra yandan çarptı. Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı.

Orhangazi'de Yalova-Bursa Karayolu üzerinde ana yolda seyir halinde olan Furkan İlmen (28) idaresindeki 16 BTB 143 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Familya Otel önünde park halinde bulunan 16 ALN 015 plakalı tıra yandan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü savruldu, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney'in (55) kafası tırın altına girdi. Kaskı sayesinde ölümden dönen talihsiz adam dakikalarca ambulansı bu şekilde bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tır kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilince kaskı sıkışmış haldeki sürücü altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri motosikletteki 2 kişiye kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.






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