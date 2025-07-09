Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsünün kafası tekerin altına girdi: Kask hayatını kurtardı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü savruldu, arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Güney'in (55) kafası tırın altına girdi. Kaskı sayesinde ölümden dönen talihsiz adam dakikalarca ambulansı bu şekilde bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tır kendi içindeki mekanizma ile yerden yükseltilince kaskı sıkışmış haldeki sürücü altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri motosikletteki 2 kişiye kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.