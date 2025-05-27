Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye: Türkiye'nin kuruluş sürecine tanıklık ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 27 Mayıs Gün Sazak ve Ülkücü Şehitleri Anma Programı kapsamında Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen törenlere katıldı.

Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda karşılanan Bahçeli, şehitler anısına düzenlenen programda yer aldı. Aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak için oluşturulan 'Şehit Ağacı'nın başında dualar edilerek manevi bir atmosfer oluşturuldu.

Bahçeli'ye anlamlı hediye

Anma programının ardından bir otelde gerçekleştirilen buluşmada Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye takdim edildi.

Acar, milli ve manevi değerlerin sembolü olarak 1920 yılına ait köstekli bir saati Bahçeli'ye sundu.

Türkiye’nin kuruluş sürecine tanıklık etmiş bu tarihi saat, günün ruhunu yansıtan özel bir armağan olarak dikkat çekti.

Ziyaretinden dolayı teşekkür edilen Bahçeli, Kızılcahamamlılar tarafından ilgi ve coşkuyla karşılandı.







