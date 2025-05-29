Marmara boğuluyor: Şahika Ercümen'den 'müsilaj' dalışı

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, müsilaj sorununa dikkat çekmek amacıyla Marmara Denizi’ne tek nefesle dalış yaptı. UNDP Türkiye "Sudaki Yaşam Savunucusu" olan Ercümen’e, Prof. Dr. Mustafa Sarı ve eğitmen Osman Benli eşlik etti. AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun bu anları görüntüledi. Müsilajın 3 metreye kadar ulaştığı gözlemlendi. İlk defa müsilaj ile bu kadar yakın temasta bulunduğunu söyleyen Ercümen, "Çok enteresan bir dokusu var. Kaygan, sabun köpüğü gibi... Gerçekten denizler şu anda boğuluyor, nefes alamıyor" dedi. Prof. Dr. Mustafa Sarı ise “Felaket boyutunda bir müsilajla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.