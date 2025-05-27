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Arıtma çözülemedikçe müsilaj var olacak

Arıtma çözülemedikçe müsilaj var olacak

Merve Safa Akıntürk
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Marmara Denizi’nde 2024’ün son çeyreğinde yeniden ortaya çıkan müsilaj, çevresel riskin sürdüğünü gözler önüne serdi.

Uzmanlar, özellikle kentsel ve endüstriyel atık suların yeterince arıtılamamasının müsilajın kalıcı hale gelmesine yol açabileceğini belirtiyor. Yalnızca arıtma değil, geri kazanım politikalarının da ayrılmaz parçası olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu kararıyla, Marmara kıyısındaki 7 ildeki belediyeler 22 maddelik eylem planı kapsamında ileri biyolojik arıtma tesislerini tamamlamakla yükümlü. Ancak bugüne kadar sunulan 169 projeden yalnızca 42’si tamamlandı.

Belediyeler planı imzalasa da özellikle CHP’li belediyelerin imza atıp kaybolduğu, henüz sahaya inmedikleri ifade ediliyor. 2021’de nüfusun %51’ine ulaşan ileri arıtma oranı yalnızca %0,7 artış gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bugüne kadar 272 binden fazla işletme ve deniz aracını denetledi, 1,8 milyar TL’den fazla idari ceza uyguladı. 268 işletme kapatıldı. 2025 Ocak’ta yapılan denetimlerde 62 tesisin sınır değerleri aştığı, 11 belediye ve işletmenin ise atık suyu arıtmadan deşarj ettiği belirlendi.



#Müsilaj
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