Gündem Rize-Artvin Havalimanının açılışına günler kaldı İlk inişi Erdoğan ve Aliyevin uçakları yapacak
RİZE

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Rize Artvin havalimanı açılışına günler kaldı. 14 Mayıs'ta açılacak havalimanına ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rize Artvin havalimanı açıldı mı ? Rize Artvin havalimanı ne zaman açılıyor? Rize Artvin havalimanı son durum? Rize Artvin havalimanı yolcu garantisi
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

İLK İNİŞ

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

YILDA 3 MİLYON YOLCUYA HESAP VERECEK

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

Denize dolgu Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçak iniyor
FOTOĞRAF 14
Title
Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.
Title
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.
Title
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, bir milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.<br>
Title
DENEME UÇUŞUNA HAZIR<br><br>Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı şeklindeki kontrol kulesi ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Tabelası asılan havalimanının 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki çizgileri çizilen, yaklaşım ışıkları hazır hale getirilen pistine ilk uçağın salı günü inmesi planlanıyor.
Title
\"MAYIS AYINDA SEFERLER BAŞLAYACAK\"<br><br>Rize-Artvin Havalimanı açılışını tüm yöre halkı gibi heyecanla beklediklerini ifade eden Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, şunları söyledi:
Title
“Havalimanı projesinde artık sona gelmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah salı günü havalimanımızın ilk deneme seferi yapılacak. Daha sonra mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak açılışta, havalimanımızın seferleri başlamış olacak. İlimizin gelişimine her yönüyle katkısı olacak projelerden bir tanesi. Bizler için çok önemli. Havalimanını bizler kadar dışarıdaki hemşehrilerimiz de çok merak ediyorlar. Yapılışı itibarıyla çok güzel modern bir havalimanı oldu. İnanılmaz bir kalite var. Bu projenin özelde ilimize, genelde ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum.\"<br>
Title
\"STRATEJİK AÇIDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP\"<br><br>Bölgenin büyük beklentileri olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, “Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan, Azerbaycan demek. Havalimanının olduğu yer ülkemizin de son çıkış kapısı. Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. O anlamda da çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Havalimanını sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek çok yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Denize dolgu Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçak iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen, 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusu ve yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.


Sosyal medyaşirketlerinin ikiyüzlülüğü

Sosyal medya
şirketlerinin ikiyüzlülüğü

​Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetleri duymazdan geldiler.
Kafa kafaya çarpışıpdükkana daldılar

Kafa kafaya çarpışıp
dükkana daldılar

​İstanbul'daki feci kazada üç yaralı var.
Rize-Artvin Havalimanının açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyevin uçakları yapacak

Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular.

​Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ.

​ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti.

​Yanında bebeği varken defalarca bıçaklandı.

​Mahsur kalan doktorları AFAD ekipleri kurtardı.

​İnsanlık eşine az rastlanır problemlerle boğuşuyor.

Avrupa'nın en çok yatırım çeken dördüncü kenti.

​Büyük yük annelerin omuzlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.