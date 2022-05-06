Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

\"STRATEJİK AÇIDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP\"<br><br>Bölgenin büyük beklentileri olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, “Rize-Artvin Havalimanı bir taraftan Kaçkarlar demek, bir taraftan Gürcistan, Azerbaycan demek. Havalimanının olduğu yer ülkemizin de son çıkış kapısı. Stratejik açıdan da çok önemli bir konuma sahip. O anlamda da çok ciddi bir altyapı işlevi görecek. Havalimanını sadece bir yolcunun binip gittiği yer olarak değerlendirmek çok yanlış olur. İlimizin, Artvin'in ve bölgemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bunun nimetlerinden hep beraber yöre halkı olarak istifade edeceğiz\" diye konuştu.