Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye, uzun yıllardır süren terörle mücadelenin ardından tarihi bir dönemece girdi. Terör örgütü PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, siyasi gündemin merkezine otururken, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun toplumsal ve siyasi yansımaları da dikkatle takip ediliyor.

Bu kritik gelişmenin gölgesinde, Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen bir seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı. 10-14 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.