Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir sürece girilirken, Asal Araştırma vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 33,5'lik destekle birinci sırada yer aldı.
Türkiye, uzun yıllardır süren terörle mücadelenin ardından tarihi bir dönemece girdi. Terör örgütü PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, siyasi gündemin merkezine otururken, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun toplumsal ve siyasi yansımaları da dikkatle takip ediliyor.
Siyasi dengede son durum
Bu kritik gelişmenin gölgesinde, Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen bir seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı. 10-14 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
AK Parti zirvede
AK Parti yüzde 33,5 ile birinci sırada yer aldı.
CHP ise yüzde 32,4 ile ikinci sırayı aldı.
DEM Parti yüzde 9,1 ile üçüncü sıraya yerleşirken,
MHP yüzde 8,6 oy oranıyla dördüncü oldu.
Diğer partilerin oy oranı
İYİ Parti: %4,2
Zafer Partisi: %3,8
Yeniden Refah Partisi: %3,1
Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,4
Anahtar Parti: %1,0
Diğer partiler: %2,9