Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler: 'Çapsız açıklamalar, bakalım cirmimiz neymiş'

Faik Öztrak’ın sonradan CHP’li olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Vallahi tam Faik Öztrak’a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim. Önce Faik Bey bahçıvan ama biberi yok sözcü ama hiçbir şeyden haberi yok. Yani şimdi Bolu’da anketçiler soruyorlar ’Bolu’nun en büyük sorunu nedir?’ diye. Sorun yok cevap çıkıyor. Son dört yılda yapılmış bütün anketlere bakarsanız Türkiye’nin en başarılı ilk beş belediye arasında çıktığımız görülüyor. Türkiye’nin en temiz şehrinde yaşıyoruz. Sayın Faik Öztrak, bunlardan haberi olmadığı için o Fildişi kulesinden çıkmadığı için. Bir de

Faik Öztrak sonradan CHP’li olmuş bir adam. CHP üyesi olmuş bir adam. Yani bürokrasi koltuğundan gelmiş. Ondan sonra direkt CHP’de milletvekili olarak başlamış. MYK’da hızlı bir şekilde yükselmiş. İşte Abdüllatif Şener’i gördük. Yarın bunun elinden koltuğu alırsanız partiyi ilk eleştiren insanlardan biri de bu olur. O yüzden hani hep tekrarlıyorum. Bahçıvan ama biberi yok parti sözcüsü ama hiçbir şeyin haberi yok