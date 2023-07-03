Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler: 'Çapsız açıklamalar, bakalım cirmimiz neymiş'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün 10’ncu kilometresinde mola vererek kendisiyle beraber yürüyüşe eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Tam Faik Öztrak’a yakışan çapsız açıklamalar olmuş"
"Bakalım cirmimiz neymiş?"
’Bakalım cirmimiz neymiş?’ diyerek konuşmasına devam eden Başkan Özcan, "Bolu’da belediyecilik anlamında bir sorun yok. Bolu’da Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında bir sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar. Ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu’na oy vermiyorsa burada çuvaldızı kendilerine batıracaklar. Dolayısıyla bunlardan haberi bile yok. Bir de Faik Bey CHP’li olmadığı için özünde CHP’lilerin devrimci ruhundan da haberi yok. Yani CHP’liler devrimcidir. Bakalım cirmimiz neymiş? CHP’de değişim isteyen bu tepkime ne tepki verecekler? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama Faik Bey gibi genel merkezden hiç çıkmayan, bir tane ayakkabı boyacısıyla hayatında sohbet etmemiş, bir tane seçimi emeğiyle kazanmış, biri olmadığı için, bizim ne hissettiğimizi, tabanın ne hissettiğini, anlaması mümkün değil" dedi.