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Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

16:2426/05/2025, Pazartesi
IHA
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Suya düşen çocuk için arama çalışması başlatılırken, derenin eriyen kar suları nedeniyle debisinin yüksek olmasının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.
Suya düşen çocuk için arama çalışması başlatılırken, derenin eriyen kar suları nedeniyle debisinin yüksek olmasının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşlarındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'na ailesi ile gezmeye giden 9 yaşındaki F.R.A, Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle baba da zor anlar yaşadı ve güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Büyük bir panik yaşayan baba, aracına binerek


Uzungöl merkeze doğru yardım aramak üzere hareket etti. Yol üzerinde karşılaştığı bisikletli bir vatandaştan yardım isteyen turist, bölgedeki telefon çekim sıkıntısı nedeniyle hemen sağlık ve güvenlik birimlerine ulaşamadı. Ancak bisikletli genç, telefon sinyalinin güçlü olduğu bir noktaya giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi.



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