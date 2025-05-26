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Amasya'da sulama kanalına düştüğü ihbar edilen çocuk için ekipler seferber oldu

Amasya'da sulama kanalına düştüğü ihbar edilen çocuk için ekipler seferber oldu

16:0226/05/2025, پیر
IHA
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Amasya merkezden gelen dalgıç ekipleri küçük çocuğu arama çalışmalarına katıldı.
Amasya merkezden gelen dalgıç ekipleri küçük çocuğu arama çalışmalarına katıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra dalgıçlar da sevk edildi.

Amasya Suluova'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki H.U. adlı çocuğun düştüğü belirtilen sulama kanalında arama çalışmalarına başladı. Olay yerine Amasya merkezden de dalgıç ekibi yönlendirilerek hem kanal içinde hem de çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.





#amasya
#suluova
#sulama kanalı
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