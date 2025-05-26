Amasya'da sulama kanalına düştüğü ihbar edilen çocuk için ekipler seferber oldu

Amasya Suluova'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki H.U. adlı çocuğun düştüğü belirtilen sulama kanalında arama çalışmalarına başladı. Olay yerine Amasya merkezden de dalgıç ekibi yönlendirilerek hem kanal içinde hem de çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.