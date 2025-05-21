Afyonkarahisar'da sulama kuyusuna düşen kişi öldü

Kuyudan çıkarılan cenaze, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sulama kuyusuna düşen kişi, hayatını kaybetti. Kuyudan çıkarılan cenaze, morga götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sulama kuyusuna düşen kişi, hayatını kaybetti.
Orhan İleri (69) Kızık köyündeki bahçesinin yanında bulunan sulama kuyusuna düştü. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuyudan çıkarılan cenaze, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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