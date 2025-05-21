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Yolcu otobüsü direğe çarptı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü direğe çarptı: Yaralılar var

14:1321/05/2025, Çarşamba
DHA
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Kara yolunun Çorum istikameti, bir süre trafiğe kapanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kara yolunun Çorum istikameti, bir süre trafiğe kapanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi girişinde meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden Rize'ye giden Pehlivan S. yönetimindeki 61 LL 909 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu PTS direğine çarptı. Direk yola devrilirken, araçtaki yolculardan Remzi B. ve Meryem Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kara yolunun Çorum istikameti, bir süre trafiğe kapanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Kırıkkale
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#Kaza
#Plaka Tanıma Sistemi
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