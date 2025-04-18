Türkiye'nin en büyük sulama kanalı: Çukurova'ya rakip olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz” dedi. Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni’ne, Külliye’den canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, tüm şehitleri minnetle yad etti. 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 komando uzman erbaşı ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, “Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdayinabit bir devlet değildir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız, Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun, egemen olmasını samimiyetle istemektedir” sözlerini sarf etti.





SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz” diyen Erdoğan, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına Türkiye’nin etrafında, merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inandıklarını belirtti. Erdoğan, “Gazze’de zulüm ve katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna Savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. İnşallah bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.





KAYNAĞINDA KURUTUYORUZ

Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.”





KİLİT TAŞI TERÖRSÜZ TÜRKİYE

“Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.”





ZALİME YAVUZ MAZLUMA YUNUS

“Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyor, sizlere güveniyorum.”





305 bin kişiye istihdam oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Projesi’nin 305 bin kişiye istihdam oluşturacağını söyleyerek “Çiftçilerimizin ürün çeşitliliği artacak, verimde 2-3 kat artış yaşanacak. 330 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan sulamaya açılacak” diye konuştu. Projenin ana su kaynağının Silvan Barajı olduğunu belirten Yumaklı, “Tünelden geçecek saniyede 212 metreküp su, bir olimpik havuzu yaklaşık 12 saniyede doldurabilir. Tünel, Doğanay Denizaltımızın rahatlıkla sığabileceği genişliğe sahip” dedi.





Coğrafyanın kaderini değiştirecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan Diyarbakır Silvan Tüneli’nde Kazı Başlangıç Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP), Cumhuriyet’in en güçlü kalkınma hamlesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle Türk ekonomisinin şaha kalkacağını dile getirdi.





ÇUKUROVA'YA RAKİP OLACAK

GAP bünyesindeki bir diğer önemli projenin ise Silvan Projesi olduğuna işaret eden Erdoğan, bu projede Silvan Barajı’ndan alınacak suyun, Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Anakanalı’na aktarılacağını söyledi. Projenin bileşenleri bittiğinde bölgenin, ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova’ya rakip olacağını vurgulayan Erdoğan, toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi’yle 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacaklarını belirtti.





30 MİLYARLIK KATKI YAPACAK

“Silvan Barajı ara depolamalarıyla sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır” diyen Erdoğan, 12 milyar yatırım bedeli olan Silvan Tüneli’nin, coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesis olduğuna dikkati çekti. Tünelin 11,2 metre kazı çapıyla Türkiye’nin en büyük sulama tüneli olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Şunun da bilinmesini isterim; tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafidir.”





MUHALEFET SAHTEKARLIK BATAĞINDA

“Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var, diğer tarafta her gün ülkesini Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan öz güven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var. Açgözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Ne kadar çirkinleşseler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar.”





Koç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.



