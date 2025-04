Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğin kilit taşı 'Terörsüz Türkiye'

Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar "ilayı kelimetullah" uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabb'im şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 komando uzman erbaşı ayrı ayrı tebrik ederek, "Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri binbir emekle büyüten, vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor, 'Allah onlardan razı olsun' diyorum" sözlerini sarf etti.

"Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır. 2 hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. 'Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin' diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametinizle göz dolduracak. Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdayinabit bir devlet değildir.