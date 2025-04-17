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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.





Konuşmasına, tören alanındakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Canımız, aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğin kilit taşı 'Terörsüz Türkiye' Gündem / Politika





Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar "ilayı kelimetullah" uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabb'im şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 komando uzman erbaşı ayrı ayrı tebrik ederek, "Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri binbir emekle büyüten, vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor, 'Allah onlardan razı olsun' diyorum" sözlerini sarf etti.





Bugün kahraman askerlere tevcih edilecek olanın, milletin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır. 2 hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. 'Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin' diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametinizle göz dolduracak. Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdayinabit bir devlet değildir.





Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet, öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler 'Devlet ebet müddet' ilkesi doğrultusunda, ilayı kelimetullah yolunda asırlardır mücadele eden, şahsiyetini, vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız. Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız, Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun, egemen olmasını samimiyetle istemektedir."

"Yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz" dedi.





Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına Türkiye'nin etrafında, merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inandıklarını belirten Erdoğan, "Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna Savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. İnşallah bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.





Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup, 'Terörsüz Türkiye' hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır. Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyor, sizlere güveniyorum."

SİLVAN TÜNELİ KAZI BAŞLANGIÇ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile Türkiye’nin Sulama Amaçlı En Büyük Tüneli Olan Silvan Tüneli’nde Kazı Başlangıç Töreni'nde de konuşuyor.





Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır.





Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.





Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz.





Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 50 milyar metreküp su depoladık.





(Silvan Sulama Tüneli) Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir.





ANA MUHALEFETE TEPKİ

Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz.





Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var, bir tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var.





Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan bir iktidar, diğer tarafta yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık bataklığında debelenen yapı var.



