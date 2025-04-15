Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 15.24'te başladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi bölmek isteyen karşısında Türkiye'yi bulur Gündem / Politika





Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunu sergilemesi açısından son derece önemliydi.

İnsanlığın 5'ten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik.

Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ettik.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi bölmek isteyen karşısında Türkiye'yi bulur Gündem / Politika





Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi vurguladık.

Sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak diplomasiyi, barışı öncelemeye devam edeceğiz.

Muhalefet bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini görmekten bile aciz durumda.

Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

Hak ettiği yeri mutlaka bu sefer alacaktır.

Türkiye her dostunun, komşusunun kendisinden emin olduğu bir ülkedir.

Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir.

Suriye'yi böldürmeyiz. Suriye'yi kim karıştırmak isterse karşısında Türkiye'yi bulur.

Son günlerde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık.

Bu vesileyle bir kez daha tüm üreticilerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum.

Ülkenin başına gelen her felaketi fırsata çevirmek isteyenler yine boş durumda.

Millete korku salmak için her türlü oyuna başvurdular.

Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan yurt dışına bağımlı kalacağımıza kadar her şeyi söylediler.

Başta hububat olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerde yurt içi arzını tehlikeye sokacak bir risk bulunmuyor.

Üretimin devamını sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimiz için yaptıkları harcamaların hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalara başladı.

Bu zor günlerinde çiftçilerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

Milletçe dayanışmamızı perçinlediğimiz bir bayramı daha geride bıraktık.

Yeni yol yatırımlarımız ve güvenlik odaklı uygulamalarımızla trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarımızı daha da azaltmaya kararlıyız.

10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık."







