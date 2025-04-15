"Millî Eğitim Bakanlığımız atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak. Bu vesileyle göz bebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğiniz kıymetli öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum."