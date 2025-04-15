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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 bin öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 bin öğretmen ataması müjdesi

20:4815/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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25 bin öğretmen ataması yapılacak
25 bin öğretmen ataması yapılacak

Son dakika haberiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Erdoğan, sürecin önümüzdeki dönemde başlayacağını ifade etti. Atama müjdesinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kararının, eğitim ailesine güç katacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarında 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.


25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK


Öğretmen atamasını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık
ifadelerini kullandı. Erdoğan, atamalara ilişkin takvimin önümüzdeki dönem içerisinde duyurulacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Millî Eğitim Bakanlığımız atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak. Bu vesileyle göz bebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğiniz kıymetli öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum."


BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.


Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.




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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 bin öğretmen ataması müjdesi