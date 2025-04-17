Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ı andı

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."