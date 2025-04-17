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Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ı andı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5717/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Recep Tayyip Erdoğan - Turgut Özal.
Recep Tayyip Erdoğan - Turgut Özal.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, vefatının 32'nci yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:


"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."


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