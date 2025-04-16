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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı: Esenlikler diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı: Esenlikler diliyorum

20:3416/04/2025, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.



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