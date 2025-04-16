Suriye’de istikrara engel olmak isteyen karşısında bizi bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de devrim öncesine dönülmeyeceğini belirterek, “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz" dedi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’ndan Suriye’deki gelişmeler ve zirai don olayına kadar bir dizi konuda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





DIŞ POLİTİKADAKİ GÜCÜMÜZ GÖRÜLDÜ

"11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görmemiz açısından yeni bir fırsat teşkil etti. Foruma 21'i devlet ve hükümet başkanı olmak üzere toplam 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. Dünyanın 155 ülkesinden 6 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği etkinliği daha hamdolsun başarıyla icra ettik. Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz."





MUHALEFET MANDACILIKTAN KOPAMIYOR

"Muhalefet yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık hastalığından kurtulamayan ana muhalefetin bizim bu duruşumuzu, Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlaması zaten mümkün değil. Onlar bırakın dünyayı okumayı burunların dibini bile görmekten acizler. Batı karşısında mahcup ve mağlup, kendi devletine karşı mağrur ve müfsit bir karakterle adeta zihnen mefluç olmuş durumdalar."





ÇOK KUTUPLU DÜNYADA KUTUP BAŞIYIZ

"Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. Yeniden şekillenen küresel sistemde Türkiye inşallah hak ettiği yeri bu sefer mutlaka alacaktır. Türkiye her halükârda sulh ve sükunun tarafındadır. Her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Aynı zamanda Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu ya da düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda gerekirse baş veririz ama asla zalime baş eğmeyiz."





SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ

"Kışkırtmalar karşısındaki serinkanlı tavrımız asla zafiyet olarak algılanmamalıdır. Suriye konusunda Türkiye'nin sabrını sınamak yerine, örgüt gibi değil devlet gibi hareket edilmelidir. Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa açık söylüyorum, karşısında Suriye hükümeti ile birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoru ile Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek bu ülkenin bölünmesine asla izin vermeyiz. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş gibi bir ihtimal ortadan kalkmıştır. Suriye huzura ve istikrara kavuştukça bunun kazananı bölgedeki tüm halklar olacaktır. Türkiye bu sürecin başarıya ulaşması için elinden geleni yapacaktır."





Tüm imkanlarla çiftçimizin yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanında çiftçileri olumsuz etkileyen zirai don olayının da kabinede tüm yönleri ile ele alındığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: "Her felaketi fırsata dönüştürmek isteyen habis zihniyet burada da boş durmadı. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutun da, yurtdışına bağımlı olacağımıza kadar bir sürü yalanı ortalığa borca ettiler. Başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurtiçi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek risk yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. Arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır. Bu olay bizlere TARSİM'in önemini tekrar hatırlatmıştır. Sel, kuraklık gibi durumlardan etkilenmemek için prim bedelinin % 70’i kadarının devletimizce ödendiği tarım sigortasının yaptırılması ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olunması büyük önem taşıyor. Bugünkü toplantımızda, üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamalarının hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla her zaman çiftçilerimizin yanındadır."





25 bin kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, öğretmen adaylarına da müjde verdi. Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak” dedi.





Milli bisikletçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs arası düzenlenecek “60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu”nun tanıtımı dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti kabul etti. Külliyenin bahçesinde milli bisikletçilerle biraraya gelen Erdoğan, sporcularla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



