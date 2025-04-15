Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi

Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi

12:5815/04/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmakla suçlamıştı.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmakla suçlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022'de yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Söz konusu konuşmayı İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştiren Özel, açıklamasında Erdoğan’ı yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmakla itham etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.


Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.


Özel tazminat ödeyecek


Söz konusu dava CHP lideri Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.


Özel burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.


Mahkeme heyeti davada kararını verdi. Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.




#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gelir vergisi beyannamesi vermeyenler yandı: Yüksek maaş alan dikkat! Adresinize tebligat gelebilir