Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022'de yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Söz konusu konuşmayı İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştiren Özel, açıklamasında Erdoğan’ı yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmakla itham etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.
Özel tazminat ödeyecek
Söz konusu dava CHP lideri Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.
Özel burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.
Mahkeme heyeti davada kararını verdi. Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.