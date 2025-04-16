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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2716/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sırrı Süreyya Önder.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sırrı Süreyya Önder.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ı arayarak bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine, Sırrı Süreyya Önder’i ameliyat eden sağlık ekibinde Türkiye’nin en yetkin ve deneyimli doktorlarının yer aldığını ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Yetkililerden bilgi aldı


Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan Önder’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.


"Ekipte Türkiye’nin en iyi doktorları var"


Pervin Buldan, Erdoğan’ın kendisine Önder’in ameliyatını yapan ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu söylediğini aktardı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için yetkilileri aradığı öğrenildi.




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