Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.