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Özal dualarla anıldı

Özal dualarla anıldı

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler ardından merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ederek dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler ardından merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 32. yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da dualarla anıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Özal’ı andı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 32. yılı dolayısıyla Topkapı’daki Anıt Mezar’da dualarla anıldı. İstanbul Valiliği’nce düzenlenen törende, Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okuduğu törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti. Yılmaz ve beraberindekiler ardından merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ederek dua etti.


MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Burada açıklama yapan Yılmaz, Turgut Özal ve Adnan Menderes’in “milletin adamı” sıfatını kazanan devlet adamları olduğunu belirtti. Özal ve Menderes'in mirasına en güçlü şekilde sahip çıkacaklarını söyleyen Yılmaz, “Geçmişte rahmetli Turgut Özal’ın, rahmetli Menderes’in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde ülkemizi daha yüksek demokratik standartlara, kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


HAYIRLA YAD EDILECEK

Öte yandan, Özal için anma mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” dedi.


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