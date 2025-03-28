Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Filiz Akın'ın mezarlığının son hali ortaya çıktı: En sevdiği ünlünün yanı başına defnedilmiş

Filiz Akın'ın mezarlığının son hali ortaya çıktı: En sevdiği ünlünün yanı başına defnedilmiş

10:0528/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Filiz Akın'ın kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi.
Filiz Akın'ın kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi.

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine cenazesi sessiz sedasız defnedilmişti. Filiz Akın'ın mezarının son hali de ortaya çıktı.

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti.


Akın'ın cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

FİLİZ AKIN'IN MEZAR TAŞI YAPILDI

Usta oyuncunun mezarı, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer aldı.


Akın'ın mezar taşı yapıldı. Kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi.

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."


#Filiz Akın
#Mezar
#Mezar Taşı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: 10. yargı paketinde ehliyet affı var mı?