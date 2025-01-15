Oyuncu Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunu yaşıyor. Sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi veren Akın, yeniden ameliyat olabileceğini söyledi. Filiz Akın, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle"

Filiz Akın hayatı

Filiz Akın kimdir?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.

Filiz Akın'ın eğitim hayatı

Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.

Filiz Akın ve Cüneyt Arkın

Filiz Akın hangi filmlerde oynadı?

Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi.

Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.

Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı.

Filiz Akın

1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.

2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 yılında Türkiye Göğüs Vakfı yararına ve "kansere karşı sarı bileklikler" kampanyasına destek için bir kampanya başlattı ve 1 milyondan fazla bileklik satıldı. 2005 yılında toplumda kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Umut Evi projesi yararına düzenlenen "mavi bileklik" kampanyasının tanıtımına destek verdi.

2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" adı verildi. 2008 yılında Kanal 1'de " Filiz Akın'la Sohbetler " programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de " Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri " programını sundu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Filiz Akın filmleri