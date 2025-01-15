Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Ankara'da doğup büyüyen Akın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak, eğitimini tamamlamadan sinema kariyerine adım attı. 1962 yılında Artist mecmuasının düzenlediği yarışmayı kazanarak sinemaya adım atan Filiz Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle ilk kez beyaz perdede boy gösterdi. İşte Yeşilçam oyuncularından Filiz Akın'ın hayatı ve biyografisi.
Oyuncu Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunu yaşıyor. Sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi veren Akın, yeniden ameliyat olabileceğini söyledi. Filiz Akın, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz. Gene de iyi bir haftasonu geçirmemiz dileğiyle"
Filiz Akın kimdir?
Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonkarahisarlı bir kadı olan Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez asıllıdır. Filiz Akın, 3 yaşına kadar babasının çalıştığı Beypazarı'nda yaşadı. 5 yaşında ilkokula başladı. İlköğrenimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulunda tamamladı. Ailesi, o 7 yaşındayken boşandı.
Filiz Akın'ın eğitim hayatı
Filiz Akın, eğitimine TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında yatılı ve burslu olarak devam etti. Resim ve besteleriyle okulda çeşitli ödüller aldı. Tüm dersleri başarıyla geçti ve öğretmenleri tarafından ideal bir öğrenci olarak seçildi. Haziran 1960'ta üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra American Export-Isbrandtsen Lines'ın Ankara şubesinde çalışmaya başladı. Firmada 2 yıl çalıştıktan sonra denizcilik şube başkanı oldu. İngilizce , Fransızca ve biraz da İtalyanca öğrendi. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir dönem okudu ve arkeoloji okudu.
Filiz Akın hangi filmlerde oynadı?
Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yankesici Kız en ünlü filmleri arasında yer aldı. 1971'de Ankara Ekspresi'ndeki rolüyle 8. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Mayıs 1962'den Eylül 1972'ye kadar 105'ten fazla filmde rol aldı. 116 filmde oynadıktan sonra Akın, 1975 yılında sinema kariyerine son verdi.
Oyuncular Türkan Şoray , Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasında iz bırakan ve zamanının etkili dört aktrisinden biri olarak kabul edildi. 1965 yılında Türker İnanoğlu ile ilk evliliğinden olan oğlu İlker dünyaya geldi. Bu dönemde aile Şişli'de ikamet etmektedir. 1974'te çift, 10 yıllık evliliğin ardından boşandı.
Sinema kariyerine son verdikten sonra İstanbul Bankası reklamlarında oynadı ve 1977'de TRT'de Podyum Show adlı müzik programını sundu. 1979 yılında Haldun Dormen'in Bir Ayrılık adlı oyununda rol aldı. 1979'da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda başrol oyuncusu olarak sahne aldı.
1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlendi. 11 yıllık evlilikten sonra 1993 yılında boşandılar. Mayıs 1994'te Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal ile evlendi. Evlendikten sonra çift Ankara'ya yerleşti. Eşi Sönmez Köksal, Şubat 1998'de Fransa'ya büyükelçi olarak atandı ve 4 yıl boyunca Paris'teki Türk büyükelçiliğinde yaşadılar. Paris'te Türkiye'yi ve kültürünü tanıtmak için La Fayette'de Türk-Osmanlı ürünleri sergisi, Bagatelle'de Lale Park ve Türk Ressamları Sergisi düzenledi. 2002 yılında bir tür burun ve ağız kanseri (nazofarenks) olduğunu öğrendi. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü ve kanseri iyileşti.
2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2005 yılında Türkiye Göğüs Vakfı yararına ve "kansere karşı sarı bileklikler" kampanyasına destek için bir kampanya başlattı ve 1 milyondan fazla bileklik satıldı. 2005 yılında toplumda kanser farkındalığını artırmak için düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Umut Evi projesi yararına düzenlenen "mavi bileklik" kampanyasının tanıtımına destek verdi.
2006 yılında Beypazarı'nda 3 yaşına kadar yaşadığı sokağa belediye meclisi tarafından "Filiz Akın Sokak" adı verildi. 2008 yılında Kanal 1'de " Filiz Akın'la Sohbetler " programını sundu. 2009 yılında Habertürk TV'de " Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri " programını sundu. Filiz Akın, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.
Filiz Akın filmleri
- 1962 - Akasyalar Açarken
- 1962 - Şakayla Karışık
- 1962 - Şehvet Uçurumu
- 1962 - Battı Balık
- 1962 - Sahte Nikah
- 1962 - Aşk Merdiveni
- 1963 - Bekarlık Sultanlıktır
- 1963 - Beyoğlu Piliçleri
- 1963 - Kızlar Büyüdü
- 1963 - Ölüm Bizi Ayıramaz
- 1963 - Beyaz Güvercin
- 1963 - Ölüme Çeyrek Var
- 1963 - Bana Annemi Anlat
- 1963 - İki Gemi Yanyana
- 1963 - Zoraki Milyoner
- 1963 - Arka Sokaklar
- 1963 - Genç Kızların Sevgilisi
- 1964 - Yankesici Kız
- 1964 - Gurbet Kuşları
- 1964 - Şoför Nebahat ve Kızı
- 1964 - Kadın Berberi
- 1964 - Meyhaneci
- 1964 - Uçurumdaki Kadın
- 1964 - Kardeş Kanı
- 1964 - On Güzel Bacak
- 1964 - İstanbul Sokaklarında
- 1964 - Cüppeli Gelin
- 1964 - Filinta Kadri
- 1964 - Prangasız Mahkumlar
- 1964 - Paylaşılmayan Sevgili
- 1964 - Korkunç Şüphe
- 1964 - Asfalt Rıza
- 1964 - Tığ Gibi Delikanlı
- 1965 - Yankesicinin Aşkı
- 1965 - Tamirci Parçası
- 1965 - Babasına Bak Oğlunu Al
- 1965 - Fakir Gencin Romanı
- 1965 - Ölüme Kadar
- 1965 - Mirasyedi
- 1965 - Oğlum Oğlum
- 1965 - Sevinç Gözyaşları
- 1965 - Şakayla Karışık
- 1966 - Çıtkırıldım
- 1966 - Affedilmeyen Esin
- 1966 - Kolejli Kızın Aşkı
- 1966 - Vur Emri
- 1966 - Kaderin Cilvesi)
- 1966 - Efkarlıyım Abiler
- 1966 - Bar Kızı
- 1966 - Erkek Severse
- 1966 - Affet Sevgilim
- 1966 - Acı Tesadüf
- 1966 - Günahkar Kadın
- 1967 - Silahlı Paşazade
- 1967 - Ayrılık Saati
- 1967 - Sözde Kızlar
- 1967 - Bekar Odası
- 1967 - Affet Beni
- 1967 - Paşa Kızı
- 1967 - Hindistan Cevizi
- 1967 - Cici Gelin
- 1967 - Yıkılan Yuva
- 1967 - Serseriler Kralı
- 1967 - Sefiller
- 1968 - Arkadaşımın Aşkısın
- 1968 - Kader
- 1968 - Hırsız Kız
- 1968 - Sabah Yıldızı
- 1968 - Baharda Solan Çiçek
- 1968 - Efkarlı Sosyetede
- 1968 - Aşka Tövbe
- 1968 - Yuvana Dön Baba
- 1968 - Gül ve Şeker
- 1968 - Ömrümün Tek Gecesi
- 1968 - Benim de Kalbim Var
- 1968 - İstanbul Tatili
- 1968 - Aşkım Günahımdır
- 1969 - Son Mektup
- 1969 - Cilveli Kız
- 1969 - Karlı Dağdaki Ateş
- 1969 - Lekeli Melek
- 1969 - Yaralı Kalp
- 1969 - Hüzünlü Aşk
- 1969 - Dağlar Kızı Reyhan
- 1969 - Yumurcak
- 1970 - Yuvasız Kuşlar
- 1970 - Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
- 1970 - Fadime
- 1970 - Ankara Ekspresi
- 1970 - Yarım Kalan Saadet
- 1970 - Saadet Şehri
- 1970 - İşportacı Kız
- 1970 - Aşktan da Üstün
- 1970 - Güzel Şoför
- 1970 - Beyaz Güller
- 1971 - Küçük Sevgilim
- 1971 - Umutsuzlar
- 1971 - Emine
- 1971 - Ömrümce Unutamadım
- 1971 - Oyun Bitti
- 1971 - Fadime Cambazhane Gülü
- 1971 - Seni Sevmek Kaderim
- 1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları
- 1971 - İki Esir
- 1972 - Utanç
- 1972 - Ayrılık
- 1972 - Yumurcak Küçük Şahit
- 1972 - Tatlı Dillim
- 1973 - Karateci Kız
- 1973 - Soyguncular
- 1973 - Acı Hayat
- 1973 - Zambaklar Açarken
- 1973 - Ağlıyorum
- 1974 - Yumurcak / Veda
- 1974 - Almanyalı Yarim
- 1974 - Memleketim
- 1975 - Tatlı Cadının Maceraları
- 1975 - Yumurcak Belalı Tatil
- 1975 - Babaların Babası
- 1977 - Le Ricain (Sinema Filmi)
- 1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
- 2011 - Gün Akşam Oldu