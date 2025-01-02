"Huzurum Kalmadı", Ben de özledim" gibi büyük beğeni kazanan eserlere imza atan Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Toplamda dokuz kez Altın Plak ödülünü kazanan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 30'dan fazla albüm ve yine 30'dan fazla filmi bulunmaktadır. Peki Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Tayfur nerelidir? İşte sanatçının biyografisi...





FERDİ TAYFUR KİMDİR?





Ferdi Tayfur , 15 Kasım 1945 tarihinde doğmuştur. Adana'da doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş, oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in vefatı ile eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir.





Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.





Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.





Ferdi Tayfur'un Müzik kariyeri





Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir.





1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırmıştır.

Özel hayatı





Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardır. Sonrasında resmi nikâhlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan iki kızı (Tuğba ve Funda) olmuştur.





Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı (Tuğçe Tayfur) bir kızı bulunuyor. Necla Nazır ile birlikteyken ilişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.





Sanatçı 2010 yılında, uzun yıllar sonra resmi nikâhı hâlâ devam eden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başlamıştır. Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmektedir.





Diskografi





Yıl





1967 Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar





1968 Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün





Tatlı Çingenem/Adana Barajında





Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin





1969 Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda





Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilememki Deli Gönül





1970 Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin





1971 Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun





Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu





1972 Mahkumların Duası / Mahşer Günü





Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar





1973 Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri





1974 Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle





Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme





1975 Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın





Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar





Çeşme / Muhtaç Etme Beni





1976 Alıştım / Yağmur Gözyaşım





Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam





Huzurum Kalmadı





1977 Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme





Vazgeç Felek / Derbeder





Batan Güneş





1978 Merak Etme Sen / Söz Veriyorum





Son Sabah





1979 Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu





Yuvasız Kuşlar





1980 Nisan Yağmuru





1981 İnsan Sevince





1982 Ben De Özledim





1983 Sen de mi Leyla





1984 Yaktı Beni





1985 Kurtuldum





Ferdifon'dan Seçmeler 1





1986 Haram Oldu





Ferdifon'dan Seçmeler 2





1987 İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın (albüm)





Ferdifon'dan Seçmeler 3





1988 Naz Etme - Canına Okuyacağım





1989 Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)





Ferdifon'dan Seçmeler 4





Gülhane'den Sevgilerle Konser albümü





1990 Hoşçakal





1991 Ferdifon'dan Seçmeler 5





Gelirsen - Bana da Söyle





1992 Prangalar





1994 Mor Güller - Fadime'nin Düğünü





1995 Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"





1996 Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme albüm





1997 Of Dağlar





1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme albüm





1999 Yoksun - Kör Talih





Zengin Olursam





2001 Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme albüm





2002 İnceden





2003 Durun Ayaklarım





Yandı Gönlüm Maxi Single





2004 Ferdifon'dan Seçmeler 6





Bir Demet Gül





2006 Aşkın Cezası





2007 Gençliğimin Şarkıları





2009 Boynu Bükük Şarkılarım Derleme album





Ödüller





1975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)





1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)





1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)





1975 4. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yadeller - Ağlamazsam Uyuyamam Plağıyla)





1976 5. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Derbeder - Vazgeç Felek Plağıyla)





1976 6. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Benim Gibi Sevenler - Söz Geçmiyor Gönlüme Plağıyla)





1978 7. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Merak Etme Sen - Söz Veriyorum Plağıyla)





1979 8. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Hapishane Görüş Günü - Gönül Oyunu Plağıyla)





1980 9. Altın Plak Ödülü (İnsan Sevince Long Plağıyla - İnsan Sevince, aynı zamanda Sovyetler Birliği’nde bugünkü Rusya’da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)





1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü





1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle (Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tarafından Verilmiştir.)





1994 En İyi Arabesk Erkek (Fadime'nin Düğünü)





1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü





1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü





1994 1. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)





1995 2. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)





1999 6. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)





1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü





2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü





2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü





2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi





2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü





2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü





2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü





2008 14. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi TSM Sanatçısı Ödülü (Kalbimin Sahibi Sensin Şarkısıyla)





2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü





2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü





2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü





2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü





2013 19. Kral Tv 1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü





2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü





2014 21. Adana Altın Koza Ödülü





2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü





Filmografi





Filmler





2016 Zor Hayat





2008 Memur Muzaffer





2007 Yersiz Yurtsuz Emrullah





Natuk Baytan Belgeseli





Ben Ferdi Tayfur





2000 Hayatım Roman





2002 Reyting Hamdi Mezarcı





1989 Allah'ım Sen Bilirsin





Bu Şehrin Geceleri





1988 Bu Talihimin Canına Okuyacağım





Elveda Mutluluklar





Ah Bir Çocuk Olsaydım





1987 Sevgiler Çiçek Gibi





Ya Benimsin Ya Toprağın





1986





İçimde Bir His Var





Affet Allah'ım Ferdi





1985 Her Şeyim Sensin





Haram Oldu





1984 Utanıyorum





Çılgın Arzular





1983 Yaktı Beni





Kalbimdeki Acı





Yıldızlar da Kayar





1982 Sen de mi Leyla (film)





Hasret Sancısı





Günaha Girme





1981 Kara Gurbet





Ben de Özledim (film)





Olmaz Olsun (film)





Bir Damla Ateş





1980 Durdurun Dünyayı (film)





Huzurum Kalmadı





Boynu Bükük





1979 İnsan Sevince





Yuvasız Kuşlar





1978 Son Sabah





Batan Güneş





Yadeller





1977 Benim Gibi Sevenler





Derbeder





1976 Çeşme





Televizyon programları





1993 Yetiş Emmioğlu





2009 Korolar Çarpışıyor





Boynu Bükük Şarkılar









Oyunculuk yaptığı televizyon reklamları





Mobil Reklamı (1993)





Filli Boya Reklamı (2000)





Namlı Zeytin Reklamı (2007)





Borvo Termal Reklamı (2015)





Kitapları





Şekerci Çırağı (roman, 2003)





Yağmur Durunca (roman, 2008)





Bir Zamanlar Ağaçtım (roman, 2013)



