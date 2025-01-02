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Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur kimdir?

20:272/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ferdi Tayfur hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti.

Milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı sonrasında hayatı da merak konusu oldu. Yazdığı ve söylediği şarkıların yanı sıra oynadığı filmlerle de milyonlara hitap eden Ferdi Tayfur hakkındaki tüm detayları sizler için derledik. İşte Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında ve nereli? gibi soruların yanıtları...

"Huzurum Kalmadı", Ben de özledim" gibi büyük beğeni kazanan eserlere imza atan Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Toplamda dokuz kez Altın Plak ödülünü kazanan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 30'dan fazla albüm ve yine 30'dan fazla filmi bulunmaktadır. Peki Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşındadır? Ferdi Tayfur nerelidir? İşte sanatçının biyografisi...


FERDİ TAYFUR KİMDİR?

, 15 Kasım 1945 tarihinde doğmuştur. Adana'da doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş, oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in vefatı ile eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir.

Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.


Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.


Ferdi Tayfur'un Müzik kariyeri

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir.


1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırmıştır.

Özel hayatı

Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardır. Sonrasında resmi nikâhlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan iki kızı (Tuğba ve Funda) olmuştur.


Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı (Tuğçe Tayfur) bir kızı bulunuyor. Necla Nazır ile birlikteyken ilişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.


Sanatçı 2010 yılında, uzun yıllar sonra resmi nikâhı hâlâ devam eden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başlamıştır. Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmektedir.


Diskografi

Yıl


1967 Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar


1968 Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün


Tatlı Çingenem/Adana Barajında


Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin


1969 Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda


Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilememki Deli Gönül


1970 Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin


1971 Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun


Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu


1972 Mahkumların Duası / Mahşer Günü


Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar


1973 Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri


1974 Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle


Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme


1975 Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın


Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar


Çeşme / Muhtaç Etme Beni


1976 Alıştım / Yağmur Gözyaşım


Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam


Huzurum Kalmadı


1977 Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme


Vazgeç Felek / Derbeder


Batan Güneş


1978 Merak Etme Sen / Söz Veriyorum


Son Sabah


1979 Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu


Yuvasız Kuşlar


1980 Nisan Yağmuru


1981 İnsan Sevince


1982 Ben De Özledim


1983 Sen de mi Leyla


1984 Yaktı Beni


1985 Kurtuldum


Ferdifon'dan Seçmeler 1


1986 Haram Oldu


Ferdifon'dan Seçmeler 2


1987 İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın (albüm)


Ferdifon'dan Seçmeler 3


1988 Naz Etme - Canına Okuyacağım


1989 Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)


Ferdifon'dan Seçmeler 4


Gülhane'den Sevgilerle Konser albümü


1990 Hoşçakal


1991 Ferdifon'dan Seçmeler 5


Gelirsen - Bana da Söyle


1992 Prangalar


1994 Mor Güller - Fadime'nin Düğünü


1995 Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"


1996 Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme albüm


1997 Of Dağlar


1998 Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme albüm


1999 Yoksun - Kör Talih


Zengin Olursam


2001 Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme albüm


2002 İnceden


2003 Durun Ayaklarım


Yandı Gönlüm Maxi Single


2004 Ferdifon'dan Seçmeler 6


Bir Demet Gül


2006 Aşkın Cezası


2007 Gençliğimin Şarkıları


2009 Boynu Bükük Şarkılarım Derleme album


Ödüller

1975 1. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Bırak Şu Gurbeti - Sevdalılar Beni Anlar)


1975 2. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Çeşme - Muhtaç Etme Beni Plağıyla)


1975 3. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yağmur Gözyaşım - Alıştım Plağıyla)


1975 4. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Yadeller - Ağlamazsam Uyuyamam Plağıyla)


1976 5. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Derbeder - Vazgeç Felek Plağıyla)


1976 6. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Benim Gibi Sevenler - Söz Geçmiyor Gönlüme Plağıyla)


1978 7. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Merak Etme Sen - Söz Veriyorum Plağıyla)


1979 8. Altın Plak Ödülü Elenor Plak. (Hapishane Görüş Günü - Gönül Oyunu Plağıyla)


1980 9. Altın Plak Ödülü (İnsan Sevince Long Plağıyla - İnsan Sevince, aynı zamanda Sovyetler Birliği’nde bugünkü Rusya’da basılan ilk Türk Sanatçısı albümüdür.)


1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü


1993 Gülhane Konserleri Ödülü (Bir Alana En Çok Seyirci Toplaması nedeniyle (Yaklaşık 200.000 Kişi) Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tarafından Verilmiştir.)


1994 En İyi Arabesk Erkek (Fadime'nin Düğünü)


1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü


1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü


1994 1. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Fadime'nin Düğünü Şarkısıyla)


1995 2. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı ödülü (Yağmur Çamur Şarkısıyla)


1999 6. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik sanatçısı ödülü (Bağbozumu Şarkısıyla)


1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü


2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü


2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü


2004 Bitlis Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu ile Bitlis Belediye Başkanı Cevdet Özdemir tarafından verilen şükran plaketi


2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik sanatçısı Ödülü


2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü


2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü


2008 14. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi TSM Sanatçısı Ödülü (Kalbimin Sahibi Sensin Şarkısıyla)


2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü


2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü


2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü


2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü


2013 19. Kral Tv 1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü


2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü


2014 21. Adana Altın Koza Ödülü


2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü


Filmografi

Filmler


2016 Zor Hayat


2008 Memur Muzaffer


2007 Yersiz Yurtsuz Emrullah


Natuk Baytan Belgeseli


Ben Ferdi Tayfur


2000 Hayatım Roman


2002 Reyting Hamdi Mezarcı


1989 Allah'ım Sen Bilirsin


Bu Şehrin Geceleri


1988 Bu Talihimin Canına Okuyacağım


Elveda Mutluluklar


Ah Bir Çocuk Olsaydım


1987 Sevgiler Çiçek Gibi


Ya Benimsin Ya Toprağın


1986


İçimde Bir His Var


Affet Allah'ım Ferdi


1985 Her Şeyim Sensin


Haram Oldu


1984 Utanıyorum


Çılgın Arzular


1983 Yaktı Beni


Kalbimdeki Acı


Yıldızlar da Kayar


1982 Sen de mi Leyla (film)


Hasret Sancısı


Günaha Girme


1981 Kara Gurbet


Ben de Özledim (film)


Olmaz Olsun (film)


Bir Damla Ateş


1980 Durdurun Dünyayı (film)


Huzurum Kalmadı


Boynu Bükük


1979 İnsan Sevince


Yuvasız Kuşlar


1978 Son Sabah


Batan Güneş


Yadeller


1977 Benim Gibi Sevenler


Derbeder


1976 Çeşme


Televizyon programları

1993 Yetiş Emmioğlu


2009 Korolar Çarpışıyor


Boynu Bükük Şarkılar



Oyunculuk yaptığı televizyon reklamları


Mobil Reklamı (1993)


Filli Boya Reklamı (2000)


Namlı Zeytin Reklamı (2007)


Borvo Termal Reklamı (2015)


Kitapları

Şekerci Çırağı (roman, 2003)


Yağmur Durunca (roman, 2008)


Bir Zamanlar Ağaçtım (roman, 2013)


Paraşütteki Çocuk (roman, 2014)

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