Volkan Konak uğurlandı

Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Konak’ın cenazesi, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon’a getirildi. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı için ilçe merkezinde düzenlenen törende, eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Usta sanatçının Türk bayrağına sarılan, üzerine Trabzonspor bayrağı ve mimoza çiçekleri konulan tabutu, aynı alanda kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı.