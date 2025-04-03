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Volkan Konak uğurlandı

Volkan Konak uğurlandı

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, ilçenin Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığında ceviz ağacının altına defnedildi.
Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, ilçenin Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığında ceviz ağacının altına defnedildi.

Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Konak’ın cenazesi, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon’a getirildi. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı için ilçe merkezinde düzenlenen törende, eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Usta sanatçının Türk bayrağına sarılan, üzerine Trabzonspor bayrağı ve mimoza çiçekleri konulan tabutu, aynı alanda kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı.



#Volkan Konak
#cenaze
#Trabzon
#mezar

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