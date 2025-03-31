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MHP lideri Bahçeli'den Volkan Konak için taziye

MHP lideri Bahçeli'den Volkan Konak için taziye

18:1531/03/2025, Pazartesi
AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şarkıcı Volkan Konak'ın ailesine başsağlığı diledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şarkıcı Volkan Konak'ın ailesine başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de sahnede fenalaşıp hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Konak için "Söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmıştı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

"Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Volkan Konak, söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."


#Devlet Bahçeli
#Volkan Konak
#MHP

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