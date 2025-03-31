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Volkan Konak'ın otopsi raporuyla ilgili açıklama

Volkan Konak'ın otopsi raporuyla ilgili açıklama

15:3931/03/2025, Pazartesi
IHA
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Volkan Konak
Volkan Konak

KKTC'de hayatını kaybeden Volkan Konak'ın otopsisi tamamlandı, ölüm sebebinin ileri tetkiklerle belirleneceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele ilçesinde sahne aldığı sırada aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi otopsi için sabahın erken saatlerinde Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildi. Saat 10.30'da başlayan otopsinin tamamlandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Volkan Konak'ın otopsisinde ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirtildi. Ünlü sanatçının cenazesinin İstanbul'a gönderilmek üzere uçağa alındığı bildirildi.

Sahnede fenalaşmıştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla sahne almak için KKTC'ye gelen 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede aniden fenalaşmıştı. Sahnede şarkısını söylerken şarkının sözlerini unutan Konak, diğer şarkıda ise arkadaşına midesini gösterdikten kısa süre sonra sahnede yere yığılmıştı. İlk müdahale konser alanında bulunan sağlık ekipleri ve hekimler tarafından yapılırken, ambulansın 12 dakika içerisinde otele geldiği bildirildi. Yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen Konak, ileri yaşam ünitesine bağlanmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Ersin Tatar'dan taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayınladı. Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs'ımızda bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konak'ın zamansız vefatı hepimizi yasa boğmuştur" ifadesini kullandı. "Kuzey'in Oğlu" olarak bilinen Konak'ın bir Karadeniz çocuğu olduğunu aktaran Tatar, "Yıllarca sık sık sahne aldığı ülkemizde Karadeniz ile Kıbrıs arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturdu. Büyüleyici sesinden 'Mağusa Limanı'nı okuyuşu kulaklarımızdan hiç çıkmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.



#Volkan Konak
#KKTC
#Ersin Tatar

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