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Volkan Konak'ın son mesajı ortaya çıktı: Saatler önce paylaşmış

Volkan Konak'ın son mesajı ortaya çıktı: Saatler önce paylaşmış

10:1831/03/2025, Pazartesi
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Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan
Volkan Konak
58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak, son paylaşımını 22 saat önce yapmıştı.


Sevenlerinin bayramını kutladı


Sanatçı, Ramazan Bayramı dolayısıyla sevenlerinin bayramını tebrik etmişti.



Konak paylaşımında
"Şeker Bayramınız kutlu olsun"
ifadelerini kullandı.

#Volkan Konak
#Ramazan
#sanat

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Volkan Konak sahnede fenalaşma görüntüsü