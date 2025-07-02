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Yol verme tartışmasında aracın önünü kesti: Sileceği kırıp cama yumruk attı

Yol verme tartışmasında aracın önünü kesti: Sileceği kırıp cama yumruk attı

13:072/07/2025, Çarşamba
IHA
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Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, dehşet saçtı.
Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, dehşet saçtı.

Bursa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada motosikletinden inip otomobilin önünü kesen sürücü, sileceği kırıp cama yumruk attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı. Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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