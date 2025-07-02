Yol verme tartışmasında aracın önünü kesti: Sileceği kırıp cama yumruk attı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı. Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.