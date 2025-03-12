Yolcular metrobüsün önünü kesti

Metrobüse binemediği için isyan eden yolcular Şehit Mustafa Cambaz Metrobüs Durağı’nda araç yoluna indi. Megakent İstanbul’un trafik sorunu vatandaşı canından bezdirdi. Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksarken, sürücüler ise adeta sabır sınavı veriyor. İş çıkış saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Özelikle toplu taşıma kullanan vatandaşlar gitmek istedikleri yerlere ulaşamamaktan yakınıyor.

YOLCULAR YOLU KESTİ

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin araç trafiği ve insan yoğunluğuna çözüm bulmaması ilginç görüntülere sebebiyet verdi. Önceki gün metrobüsün Şehit Mustafa Cambaz Durağı’nda benzer bir olay yaşandı. Yoğunluk nedeniyle onlarca araca binemeyen 2 yolcu tehlikeyi göze alarak metrobüs yoluna indi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Boş gelen metrobüsü durduran yolcular, yoğunluk sebebiyle onlarca araca binemedikleri için mağdur olduklarını söyledi. Metrobüs şoförüyle yolcular arasında kısa süreli münakaşa yaşandı.

ŞOFÖR İZİN ALDI

Tartışmanın ardından vatandaşlar, “Bu durum daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Belediye gereken önlemleri almıyor” diyerek serzenişte bulundu.

Görevli şoför ise yola inmenin doğru olmadığını belirterek, üstlerinden izin alarak yolcu alabileceğini ifade etti. Araç şoförü yetkililerden izin aldı. Boş aracın durağa yanaşmasıyla birlikte, bir süredir araca binmek için bekleyen yolcular, metrobüse binerek evlerinin yolunu tuttu.







