Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yollar yine kilit: İstanbul trafiğinde iftara yetişme çabası

Yollar yine kilit: İstanbul trafiğinde iftara yetişme çabası

19:0610/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'da ana yollar ve kilit güzergahlar dışında toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da ana yollar ve kilit güzergahlar dışında toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte yine trafik yoğunluğu oluştu. Şehrin birçok noktasında trafik kilit hale gelirken bir çok sürücü de iftara yetişmeye çalışıyor. Öte yandan ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştuğu da görüldü.

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, Edirne istikametinde ise Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş ilerliyor. Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar sürüyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar sürüyor. Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İftara için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 74 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar yükseldi.



#İstanbul
#trafik yoğunluğu
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#iftar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altının ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?