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İftara doğru İstanbul'da yüzde 80'i bulan trafik yoğunluğu

İftara doğru İstanbul'da yüzde 80'i bulan trafik yoğunluğu

19:556/03/2025, Perşembe
IHA
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İstanbul'da şehrin kilit noktalarından biri olan Levent ve çevresinde de trafik yoğunluğu görüldü.
İstanbul'da şehrin kilit noktalarından biri olan Levent ve çevresinde de trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte iftar vaktinin de yaklaşmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. İBB Cep Trafik uygulamasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaşırken otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü.

Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü.



#İstanbul
#Trafik
#Bahçelievler
#Yoğunluk

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