Trafik sıkışıklığında İstanbul zirvede

Raporda, 2023’ten bu yana İstanbul’daki trafik gecikmeleri yüzde 15 artarak 105 saate ulaştı. 2019 yılında trafikte harcanan süre itibariyle 4’üncü sırada yer alan İstanbul, aradan geçen beş seneye rağmen trafiğe çözüm bulamadı. Bu süre zarfında ise sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı saatlerinde şehrin ortalama hızı 38.6 km/s’den, 33.8 km/s’e indi. Trafiğin şehir sakinlerine maliyeti ise senelik ortalama 25 ila 30 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SINIFTA KALDI

Geçen yılın verilerine göre İstanbul 105 saatle, New York ve Chicago’nun 102 saatlik zaman kaybını geride bıraktı. New York’u 101 saat ile Londra, 97 saat ile Paris takip etti. Raporda, 2023’te trafik sıkışıklığında üst sıralarda yer alan kentlerin büyük bölümünün bu sıralamadaki yerlerini koruduğu, ancak İstanbul’un ilk kez listenin zirvesine yerleştiği vurgulandı. Altyapı olarak dünyanın diğer şehirlerinden geri kalan İstanbul ise geçen sürede trafik şehri haline geldi. 2024 itibarıyla incelenen şehirlerin yüzde 69’unda trafik gecikmelerinin arttığı kaydedilirken, bu durumun şehirlerdeki altyapı eksikliği ve ‘Kovid-19 Pandemisi’ sonrası artan talep ile bağlantılı olduğu değerlendirildi.

EN ÇOK İŞ İÇİN KITA DEĞİŞTİREN ETKİLENİYOR

Raporda trafik yoğunluğu, yalnızca altyapı yetersizliği değil, ekonomik faaliyetlerin bir göstergesi olarak da değerlendirildi. İnsan, mal ve hizmet hareketliliğinin kara yolu talebini artırdığı, bu talebin arzı aştığı durumlarda ise trafik sıkışıklığının ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar, İstanbul’un trafik yoğunluğunun ekonomiye olumsuz etkilerini en çok Anadolu Yakasından, Avrupa Yakasına her sabah çalışmak için hareket eden vatandaşın hissettiğini belirtti.







